RoFF2024 26 ott – CINEMA IN CONCERTO AL TEATRO OLIMPICO – Da Sakamoto a Piotta e Aku, Acmf porta sul palco la musica e le canzoni del cinema di oggi e di ieri

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 RoFF 2024 – sabato 26 ottobre ore 21

AL TEATRO OLIMPICO DI ROMA

A.C.M.F. presenta

CINEMA IN CONCERTO

Con un’orchestra di quaranta elementi tra musicisti e cantanti, l’Associazione Compositori Musica per Film porta alla Festa del Cinema una vera e propria Festa della Musica dedicata al mondo delle colonne sonore. Sabato 26 ottobre, durante il concerto al Teatro Olimpico di Roma diretto dal Maestro Alessandro Molinari, il pubblico potrà ascoltare le musiche dei premi Oscar Ennio Morricone, Dario Marianelli e Ryūichi Sakamoto, insieme a quelle di molti tra i più interessanti autori delle nuove generazioni, con una ricca selezione di brani tratti da film di finzione, documentari e serie televisive: una proposta che attraversa la grande storia del cinema e dell’audiovisivo, guardando al suo futuro. Per la prima volta sarà dato un ampio spazio alle canzoni originali, con molti ospiti sul palco. Tra questi, Piotta e Aku che presenteranno un inedito assoluto nato sulla musica composta da Pasquale Catalano per la serie Romanzo criminale: “Santo Gra”. In scaletta, anche un omaggio a Fiorenzo Carpi e al suo indimenticabile “Pinocchio”.

Alla presenza di molti degli autori coinvolti, verranno eseguiti brani di Michele Braga & Emanuele Bossi, Paolo Buonvino, Tommy Caputo, Fabio Massimo Capogrosso, Fiorenzo Carpi, Pasquale Catalano, Andrea Farri, Antonio Fresa, Virginia Guastella, Andrea Guerra, Stefano Mainetti, Dario Marianelli, Lele Marchitelli, Massimiliano Mechelli, Alessandro Molinari, Ennio Morricone, Silvia Nair, Ginevra Nervi, Massimo Nunzi, Piero Piccioni, Pivio & Aldo De Scalzi, Piotta, Stefano Reali, Gabriele Roberto, Carlo Rustichelli, Ryūichi Sakamoto, Kristian Sensini, Claudio Simonetti, Giuliano Taviani, Lorenzo Tomio.

L’evento è realizzato con il sostegno di Nuovo Imaie, Digital Records e degli editori Alabianca, Bixio, Cam Sugar, Curci, Emergency, Flippermusic, FM Records, Leonardi, Sony.

A.C.M.F. ha iniziato il suo percorso otto anni fa, quando un gruppo di compositori italiani creò un'associazione per promuovere, sostenere e tutelare l'arte della colonna sonora. Da quel momento è cresciuta in numero e rappresentatività, allargando i suoi confini ad artisti come Hans Zimmer, Michael Nyman e Roger Waters.

http://www.acmf.it

