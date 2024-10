INOLTRO COMUNICATO STAMPA – Figline Incisa Valdarno – Nota stampa Enel

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

Figline e Incisa Valdarno, 11 ottobre 2024 – E-Distribuzione, la società

del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione,

informa di aver concluso l’intervento di scavo e sostituzione del tratto di

linea elettrica interrata in via San Domenico, nel territorio comunale di

Figline e Incisa Valdarno.

L’intervento si era reso necessario nella giornata del 9 ottobre, in

seguito al danneggiamento di un tronco di rete sotterranea, ed ha richiesto

la chiusura temporanea della viabilità nel segmento compreso tra Piazza

Serristori a tutta via San Domenico, fino all’altezza di via Oberdan.

Adesso l’intervento è concluso, la viabilità è regolarmente riaperta e sono

in corso gli opportuni ripristini della sede stradale.

E-Distribuzione, che ringrazia l’Amministrazione Comunale ed i vigili

urbani per la collaborazione, ricorda altresì che attraverso la app IO i

cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e

ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di

manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa

al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio

clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il

codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella

bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie

presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per

monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre

sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle

