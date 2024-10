Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 11.10.2024

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

Schutzstatus Großraubwild: Locher fordert koordiniertes Vorgehen

Ist der Schutzstatus für den Wolf überhaupt noch zeitgemäß? Eine klare Antwort dazu kommt vom SVP-Landtagsabgeordneten Franz Locher: „Nein, auf keinen Fall.“ Mit einem Beschlussantrag, der am Donnerstag im Landtag mit großer Mehrheit genehmigt wurde, fordert er die Landesregierung auf, weiterhin jegliche Bemühungen zur Senkung des Schutzstatus zu unterstützen.

