COMUNICATO OK GIUNTA STRATEGIA ADATTAMENTO CLIMATICO

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

11 ottobre 2024

CLIMA, ALFONSI: APPROVAZIONE IN GIUNTA PASSAGGIO IMPORTANTE PER ADOZIONE

STRATEGIA ADATTAMENTO

“Il voto favorevole della Giunta costituisce un passaggio importante per

l’implementazione della strategia di adattamento climatico: un processo

condiviso che ora porterà il documento alla valutazione finale in Assemblea

Capitolina.

La lotta al cambiamento climatico rappresenta una delle sfide di questa

amministrazione. I singoli sono strettamente connessi con l’ambiente in

cui vivono e la cura di quest’ultimo garantisce la tutela dell’intera

collettività.

Tra le azioni poste in essere dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e

Ciclo dei Rifiuti, nel più generale obiettivo di adeguamento climatico,

voglio ricordare il progetto di forestazione urbana che ha colto

l’opportunità offerta dal PNRR: l’incremento verde di Roma contribuisce

infatti ad arricchire il patrimonio cittadino, ma soprattutto è finalizzato

a migliorare la qualità dell’aria, riducendo l’inquinamento atmosferico e

contrastando il fenomeno delle isole di calore. Penso anche al piano

“Riforestiamo Roma” col quale prevediamo di mettere a dimora circa 9.500

alberature.

Tra le priorità del piano vi è anche la tutela delle risorse idriche:

l’obiettivo è creare una città in grado di raccogliere e utilizzare le

acque piovane, azione che si realizza in primis attraverso interventi di

depavimentazione. Abbiamo già individuato i primi luoghi dove procedere col

depaving e nei prossimi mesi procederemo con i lavori a Piazzale Clodio e

Viale Ipponio.

Strettamente connessa alla gestione dell’acqua vi è anche la tutela delle

falde, progetto volto a sperimentare interventi per favorire

l’infiltrazione delle acque meteoriche in eccesso verso le falde, con il

fine di utilizzare successivamente le acque dei pozzi per irrigare i parchi

e le terre agricole.

Lavoriamo per una città più sostenibile, anche attraverso l’adozione del

nuovo Piano per la gestione dei rifiuti di Roma Capitale con l’obiettivo di

raggiungere la chiusura del ciclo all’interno del territorio comunale”.

Così in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, all’Ambiente e

al Ciclo dei Rifiuti di Roma capitale.