(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 ASL Lecce: PO Copertino, Direzione strategica in visita con delegazione Forza Italia

Si è tenuta oggi in un clima di collaborazione e ascolto l’incontro tra la delegazione di Forza Italia composta dai parlamentari Andrea Caroppo e Antonio Trevisi, il consigliere regionale Paride Mazzotta e il sindaco di Copertino Vincenzo De Giorgi e direzione di presidio ospedaliero e direzione strategica di Asl Lecce.

L’Ospedale di Copertino si conferma punto di riferimento per l’area nord ovest del Salento.

Dal confronto dei dati di attività si evidenza che l’Ospedale mantiene il livello di offerta migliorando gli indici di appropriatezza. La diminuzione dei ricoveri ordinari è abbondantemente controbilanciata dall’incremento dell’attività in Day Service e delle attività ambulatoriali. Nel 2024, i dati in proiezione evidenziano una riduzione del 3% dei ricoveri ordinari a fronte di un notevole incremento delle attività in DH, delle attività in Day Service (+85%) e delle attività ambulatoriali (+4%). La ricerca di setting assistenziali più appropriati risponde ad una duplice esigenza: da un lato una migliore aderenza ai bisogni dell’utenza e dall’altro ad una contenimento dei costi. Prestazioni che prima venivano erogate in ricoveri ordinari vengono oggi espletate in attività di Day Service: si va quindi incontro alle esigenze dei pazienti che possono risolvere in tempi più brevi le proprie necessità assistenziali e si riducono i costi legati alla degenza ospedaliera. Questo trend inoltre è riscontrabile nelle branche chirurgiche di Ortopedia, Chirurgia Generale e Oculistica.

Nei primi nove mesi del 2024 l’ortopedia ha già raddoppiato gli interventi eseguiti nel 23.

Cospicua l’attività ambulatoriale: nel primo semestre del 2024 sono state eseguite 4783 prestazioni ambulatoriali in cardiologia, 1087 in geriatria, 1926 in neurologia, 2643 in chirurgia, 3379 in ortopedia, 5404 in medicina trasfusionale, 409.825 in Lab. patologia clinica e 26.850 in radiodiagnostica.

Degna di nota la recente attivazione di 4 posti letto di Osservazione Breve Intensiva (OBI): l’area OBI si trova in prossimità del Pronto Soccorso ed è formata da 4 letti elettrocomandati antidecubito e 4 monitor multiparametrici completi di centrale di monitoraggio di ultima generazione.

L’OBI costituisce una modalità di gestione delle emergenze-urgenze per pazienti con problemi clinici acuti ad alto grado di criticità ma a basso rischio evolutivo, oppure a bassa criticità ma con potenziale rischio evolutivo, aventi un’elevata probabilità di reversibilità, con necessità di un iter diagnostico e terapeutico non differibile e/o non gestibile in altri contesti assistenziali.

Questa modalità, caratterizzata da un’alta intensità assistenziale, per il notevole impegno del personale medico ed infermieristico, l’esecuzione di accertamenti diagnostici, il monitoraggio clinico e la pianificazione di strategie terapeutiche, viene erogata in un arco di tempo definito e limitato, per individuare il livello di trattamento assistenziale più idoneo.

Sa due settimane è attiva la Chirurgia urologica: chirurghi urologi del Reparto di Urologia del Vito Fazzi di Lecce eseguono interventi in regime di Day service, senza degenza notturna.

Sono tre i più importanti cantieri aperti: per il reparto di riabilitazione, di lungodegenza e della terapia intensiva (ragion per cui si registra un disallineamento momentaneo con i posti letto complessivi previsti).

Con i fondi PNRR per Po Copertino sono stati acquistati:

– ECOTOMOGRAFO per la Cardiologia collaudato il 03/05/2023;

– SISTEMA TELECOMANDATO DIGITALE per la Radiologia, si prevede il collaudo nel primo trimestre 2025

– TAC per la Radiologia, si prevede il collaudo nel secondo trimestre 2025

Nel 2024 sono stati acquistati scanner – kit chirurgici urologia – carrello medicheria per Medicina – capillarosciopio per Medicina – Riscatto OCT – pompa di lavaggio endoscopica.

L’acquisto laser giallo per la maculopatia è in corso.

È stata ribadita emergenza questione personale che come noto è questione nazionale non locale.

_____________________________________________________________

Sonia Pellizzari

UFFICIO STAMPA

UOSD – Comunicazione e Informazione Istituzionale

Telefono: 0832- 226102

Azienda Sanitaria Locale di Lecce – Via Miglietta, 5 – 73100 – Lecce

_____________________________________________________________