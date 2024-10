(ARC) Agricoltura: Zannier, Rauscedo leader per contributo a futuro del vino

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

ven 11 ottobre 2024 Inaugurata manifestazione per promozione del comparto enologico

Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, 11 ott – “In questa

zona della nostra regione ci sono tutte le caratteristiche per

far si che la produzione del vino possa continuare ad essere

competitiva, sfidando anche le avversit? climatiche ormai

costanti nel tempo”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Risorse agroalimentare

Stefano Zannier inaugurando oggi a Rauscedo di San Giorgio della

Richinvelda “Le radici del vino”, evento a cadenza biennale

organizzato dall’omonima associazione con collaborazione con

l’Amministrazione comunale.

Alla presenza del sindaco Michele Leon e del presidente

dell’associazione “Le radici del vino” Domenico Gottardo,

l’esponente dell’Esecutivo Fedriga, nel suo intervento, ha voluto

mettere in risalto come le caratteristiche storiche di Rauscedo

possano rappresentare un vantaggio competitivo quando si tratta

di trovare soluzioni per contrastare gli agenti atmosferici che

rischiano di mettere in crisi il settore del vino.

“Non va dimenticato – ha detto Zannier nel suo intervento – che

questa ? terra leader al mondo per la produzione di barbatelle e

dove, grazie alla ricerca e all’innovazione, si ? creato un

innesto resistente alle malattie che in passato stavano mettendo

in ginocchio il comparto. Non solo: Rauscedo ? anche il luogo in

cui ? riconosciuta la tradizione della cooperazione. Questi due

elementi messi insieme, ricerca e cooperazione, permetteranno

quindi di dare una nuova svolta, superando le previsioni infauste

legate ai cambiamenti climatici. Oggi come allora proprio in

questa zona della nostra regione ci sono dunque tutte le carte in

regola per fare in modo che si possa sviluppare una soluzione