Antimafia. Sisler (FdI): doveroso che Scarpinato chiarisca

ven 11 ottobre 2024

“Dall’articolo a firma di Giacomo Amadori su La Verità emergono fatti agghiaccianti. Il tentativo del senatore Scarpinato di concordare le domande e, ancor peggio, le risposte che Gioacchino Natoli avrebbe reso in audizione in Commissione nazionale antimafia rappresenterebbe un vero e proprio depistaggio.

Grazie al lavoro dell’Antimafia, guidata da Chiara Colosimo, stanno emergendo particolari inediti sulla strage di Via D’Amelio. Non permetteremo a nessuno, men che meno a Scarpinato, di giocare sulla pelle dei figli di Paolo Borsellino o di intralciare in qualunque modo il raggiungimento della verità sulle stragi del ‘92. Andremo fino in fondo per scoprire per quale motivo, a 32 anni di distanza, qualcuno cerchi ancora di insabbiare la verità.

È doveroso che Scarpinato chiarisca e siamo sicuri che non si trincererà dietro le garanzie parlamentari che ha sempre osteggiato”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, componente della Commissione parlamentare Antimafia.

