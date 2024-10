La BEI e Intesa Sanpaolo annunciano un accordo volto a stimolare investimenti fino a 8 miliardi di € nel settore eolico

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Annunciato l’accordo tra BEI e Intesa Sanpaolo

* L’operazione comprende una controgaranzia della BEI da 500 milioni di € con cui Intesa Sanpaolo potrà costituire un portafoglio di garanzie bancarie per un importo fino a 1 miliardo di €, che secondo le previsioni sbloccherà investimenti per 8 miliardi di € nell’economia reale.

* L’accordo è parte del pacchetto della BEI per l’energia eolica da 5 miliardi di €, teso a rafforzare il settore manifatturiero dell’eolico.

* L’operazione beneficia del sostegno di InvestEU, programma dell’UE volto a mobilitare investimenti per oltre 372 miliardi di € entro il 2027.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Intesa Sanpaolo hanno raggiunto un accordo su una nuova iniziativa che potenzialmente sbloccherà investimenti nel settore eolico europeo per un importo fino a 8 miliardi di €. L’accordo è parte del pacchetto della BEI per l’energia eolica da 5 miliardi di €, il piano di investimenti che la Banca europea aveva annunciato in occasione della COP28 di Dubai e attivato a luglio, ed è il primo nell’ambito del pacchetto a beneficiare del sostegno di InvestEU. Fa seguito a un’iniziativa analoga tra la BEI e il gruppo tedesco Deutsche Bank AG. Il programma della BEI per l’eolico sostiene la produzione di 32 GW dei 117 GW di capacità eolica di cui l’Unione europea necessita per conseguire entro il 2030 l’obiettivo di generare almeno il 45% dell’energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un tassello chiave del pacchetto europeo per l’energia eolica, in particolare del suo piano d’azione, presentato dalla Commissione europea nell’ottobre 2023.

In concreto la BEI fornirà a Intesa Sanpaolo una controgaranzia di 500 milioni di €. Il gruppo bancario italiano potrà così costituire un portafoglio di garanzie bancarie per un importo fino a 1 miliardo di € con cui sosterrà la catena di approvvigionamento e l’interconnessione alla rete elettrica per progetti di nuovi parchi eolici in tutta l’UE. Secondo le previsioni l’effetto leva della controgaranzia della BEI porterà alla mobilitazione di ulteriori finanziamenti da parte di altri investitori per sostenere l’aumento della produzione e accelerare lo sviluppo dell’energia eolica, contribuendo a stimolare investimenti nell’economia reale per un importo stimato a 8 miliardi di €.

“L’energia eolica è fondamentale per l’indipendenza energetica europea”, ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI. “I produttori si scontrano con problematiche quali i costi elevati, l’incertezza della domanda, la lentezza delle procedure di autorizzazione, le strozzature della catena di approvvigionamento e la forte concorrenza internazionale. L’accordo mostra come gli strumenti di condivisione del rischio della BEI contribuiscono a superare queste difficoltà e a finanziare progetti chiave per la transizione verde e la decarbonizzazione dell’economia europea, migliorando nel contempo la competitività industriale.”