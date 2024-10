(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 **Internet Festival, Giani a Pisa con Ciuoffo e Nardini: "Potenzieremo

infrastrutture digitali”**

/Scritto da Marco Ceccarini, giovedì 10 ottobre 2024/

“Finora ci siamo affidati al piano nazionale di ripresa e resilienza e

alle iniziative del Governo. Devo dire, però, che trovo insufficiente

quello che finora è stato realizzato. Per questo, come Regione, abbiamo

pensato di inserire nel prossimo bilancio apposite risorse affinché le

infrastrutture digitali già in corso di implementazione per la sanità

possano essere sviluppare anche per alcuni territori toscani, ad esempio le

aree interne e le zone montane, perché l’accesso alla rete è ormai

fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità

regionale”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a

margine dell’inaugurazione della quattordicesima edizione dell’Internet

Festival che si è tenuta quest’oggi, giovedì 10 ottobre, a Pisa presso la

Loggia dei Banchi.

“Il tema di quest’anno è Generazione. Ciò significa che oggi siamo fra

i nativi ed i nativi vedono in internet qualcosa di connaturato al loro

Dna. Noi invece siamo una generazione cha ha acquisito ciò che sono e

hanno portato internet ed i social, le interconnessioni informatiche e le

infrastrutture digitali. I ragazzi e le ragazze di oggi è come se

vivessero con un Dna che li porta a considerare la connettività una parte

fondamentale della società ed allora l’impegno della Regione deve essere

teso a rendere sempre più connessa la Toscana. Dire qui queste cose, poi,

riveste un valore ancora maggiore. Pisa è la capitale di internet. In

questa città il 30 aprile 1986 per la prima volta è stato captato quella

che sarebbe divenuta l’infrastruttura che poi ha cambiato il mondo, appunto

internet”.

Il taglio del nastro, oltre al presidente Giani, ha visto la presenza

dell’assessore regionale all’Innovazione Stefano Ciuoffo, dell’assessora

regionale all’Istruzione Università e Ricerca Alessandra Nardini, del

presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, del sindaco di Pisa

Michele Conti, del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori,

della rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna Sabina Nuti, del rettore

dell’Università degli Studi Riccardo Zucchi, della docente della Scuola

Normale Superiore Fosca Gianotti, di Anna Vaccarelli dell’Istituto di

Informatica e Telematica del Cnr e di molti altri esponenti di spicco tra

cui il direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo e il

direttore di Internet Festival Claudio Giua.

“Internet Festival è diventato un punto di sintesi dei nostri programmi

e delle nostre azioni. Dalla comunicazione alla formazione, è qui che

facciamo il punto sull’avanzamento di quello che riusciamo realizzare.

Quest’anno il termine Generazione sintetizza il tema e gli effetti che

l’intelligenza artificiale, generativa, può avere”, ha affermato

l’assessore Ciuoffo. “Siamo di fronte a cambio di passo paragonabile a

ciò che in passato è avvenuto con la rivoluzione industriale. Cambiano

linguaggi, cambia la velocità, cambia la capacità di creare in maniera

tecnologicamente avanzata non solo un linguaggio, ma nuovi rapporti tra

uomo e macchina, l’interazione tra le macchine stesse. Tutto ciò,

probabilmente, produrrà anche il cambio delle relazioni sociali.

L’intelligenza artificiale è il mondo nuovo che abbiamo di fronte. Pisa è

leader nell’innovazione tecnologica e qui la Toscana trova la punta più

avanzata della propria ricerca”.

L’assessora Nardini ha precisato: “La ricerca fa crescere Pisa e l’intera

Toscana. Il tema che si è scelto quest’anno, quello della Generazione, è

stimolante. In questi giorni proveremo anche a raccontare i progetti che

abbiamo messo in campo e che coinvolgono generazioni diverse, dalle

studentesse e dagli studenti alle persone over 65, come il Patentino

Digitale e Digitalmentis. Progetti che hanno l’obiettivo di promuovere un

utilizzo corretto e consapevole dei nuovi strumenti, prevenendo,

soprattutto per i più giovani, i rischi, e facendo sì che le persone meno

giovani o quelle che vivono dalle aree interne non siano escluse dalle

opportunità che questi offrono. I nuovi strumenti devono essere

un’opportunità positiva per tutte e tutti, nessuna e nessuno escluso,

l’innovazione e la ricerca devono aiutarci a ridurre le disuguaglianze, non

ad ampliare i divari. Infine, voglio sottolineare ancora una volta quanto

sia prezioso che il sistema pisano e toscano dell’università e della

ricerca facciano squadra”.

Il presidente del Consiglio regionale, Mazzeo, ha affermato: “Pisa in

questi giorni è la capitale italiana dell’innovazione. In generale, però,

va detto che abbiamo la necessità di anticipare il progresso, di conoscere

i cambiamenti e di guidarli. Questo è il nostro compito, questo è il

compito della politica. Attraverso queste iniziative bisogna fare in modo

che le nuove tecnologie non solo non aumentino le disuguaglianze, ma anzi

aiutino a ridurle, aiutino a renderle più prossime e vicine ai cittadini.

Questa è la sfida che intendiamo portare in questa edizione di Internet

Festival”.

Il sindaco di Pisa, Conti, ha inoltre osservato “Questo Festival è

un’importante manifestazione che rappresenta tutta la Toscana. Qui a Pisa

abbiamo un know-how importante, abbiamo le grandi scuole di eccellenza, le

università, che hanno fatto la storia in termini di ricerca. Di esempi

eclatanti ne abbiamo molti. Oggi l’argomento al centro della discussione è

quello dell’intelligenza artificiale. A questo la città di Pisa, i suoi

centri di ricerca, stanno dedicando grande attenzione. In rassegna, in

questo Festival, ci ono le cognizioni e le esperienze che questa città e

la Toscana possono offrire”.

Internet Festival 2024 è un evento promosso dalla Regione Toscana, dal

Comune di Pisa, da Registro.it e dall’Istituto di Informatica e Telematica

del Cnr, ma anche dall’Università di Pisa, dalla Scuola Superiore

Sant’Anna e dalla Scuola Normale Superiore insieme con Camera di Commercio

della Toscana Nord-Ovest, con la Provincia di Pisa e l’Associazione

Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di

Fondazione Sistema Toscana.

Al centro della tre giorni che ha preso il via oggi ci c’è il rapporto tra

società e mondo del digitale, ci sono l’intelligenza artificiale e le

nuove frontiere del digitale, il tutto con la partecipazione, in qualità

di relatori, di esperti, scienziati, sociologi e filosofi.