Comunicato stampa Azienda Centro Italia – PCTO, 5 incontri organizzati a Rieti da Centro Italia e Dipartimento Dafne Unitus

*PCTO, 5 incontri organizzati a Rieti *

*da Centro Italia e Dipartimento Dafne Unitus*

*Obiettivo degli incontri partiti oggi è avvicinare il mondo della scuola a

quello della ricerca, attraverso la proposta di momenti di incontro su

alcune tematiche di grande attualità che spaziano dalle energie

rinnovabili, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’IA e al settore

agroalimentare*

10/10/2024 – E’ partito oggi all’Istituto di istruzione superiore Celestino

Rosatelli di Rieti il ciclo di incontri organizzato da Centro Italia

Azienda Speciale della CCIAA Rieti Viterbo e l’Università della Tuscia –

Dipartimento DAFNE nell’ambito delle attività dei Percorsi per le

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Gli appuntamenti sono

rivolti agli alunni delle classi terze e quarte degli istituti secondari di

secondo grado della provincia di Rieti e puntano ad avvicinare il mondo

della scuola a quello della ricerca, attraverso momenti di approfondimento

su alcune tematiche di grande attualità che spaziano dal tema delle energie

rinnovabili, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’intelligenza

artificiale e al settore agroalimentare.

Ad aprire l’incontro di oggi il professor Danilo Monarca, direttore del

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’Unitus sul tema

“Combattere il cambiamento climatico: la sfida delle energie rinnovabili”

insieme al direttore generale dell’Azienda speciale Centro Italia,

Giancarlo Cipriano, ed al direttore operativo dell’Azienda speciale,

Stefano Gasbarra.

“Partendo dall’analisi della situazione attuale e delle prospettive legate

al cambiamento climatico, – ha illustrato il professor Monarca – sono stati

affrontati i temi legati all’impiego delle energie rinnovabili da e per il

settore agricolo e forestale. Approfonditi anche gli aspetti etici della

produzione di energie rinnovabili da biomassa, legati alla necessità di

evitare la competizione con la produzione di cibo, le criticità inerenti la

salvaguardia del territorio e del paesaggio, oltre a tematiche di attualità

come l’agrivoltaico, i motori elettrici, il risparmio energetico”.

Seguiranno gli incontri su “Lavoro agricolo e sicurezza: binomio

possibile?” in programma il 17 ottobre a cura del professor Massimo

Cecchini, su “L’olio EVO come ingrediente gourmet nella cucina

contemporanea. Una proposta innovativa per il turismo gastronomico del

Reatino” in calendario per il 24 ottobre a cura della professoressa Katia

Liburdi, su “L’intelligenza Artificiale: uno strumento semplicemente

complesso” previsto per il 31 ottobre a cura del professor Luciano Ortenzi,

su “Grani antichi vs grani moderni: Nazareno Strampelli avrebbe voluto

questa contrapposizione?” in programma il 7 novembre a cura della

professoressa Stefania Masci.

“Si tratta di appuntamenti importanti per gli studenti e le studentesse –

spiega Vincenza Bufacchi, presidente dell’Azienda speciale Centro Italia –

che potranno avere l’opportunità di confrontarsi con i docenti per avere

informazioni legate alla scelta del futuro percorso universitario, potendo

contare anche sulla documentazione prodotta da Unioncamere nell’ambito del

Progetto Excelsior, alle cui rilevazioni partecipano anche la Camera di

Commercio di Rieti Viterbo e l’Azienda speciale Centro Italia, riguardante

sbocchi occupazionali post diploma e post laurea nonché figure e competenze

maggiormente richieste dal sistema delle imprese”.

