Superbonus, Confedercontribuenti: vergognosa la proposta di inasprire le rendite catastali degli immobili riqualificati

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

Confedercontribuenti boccia aspramente il progetto – annunciato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti durante la presentazione del Piano strutturale di bilancio – di inasprire le rendite catastali sugli immobili che sono stati riqualificati con il Superbonus. “Chi ha beneficiato di quell’incentivo – commenta Carmelo Finocchiaro, Presidente di Confedercontribuenti, – ha semplicemente messo a norma la propria casa. Ovvero, ne ha ridotto l’impatto ambientale, o l’ha resa più sicura per ridurre il rischio sismico. E lo ha fatto usufruendo di un beneficio accordato da una legge dello Stato, e per rispettare dei requisiti fissati da normative dell’Unione europea. Adesso, secondo il ministro Giorgetti, questi cittadini vanno puniti”.

“Una proposta del genere – prosegue il Presidente di Confedercontribuenti, – è un’ulteriore vergogna, anche per un governo delle tasse come quello a cui ha dato vita Giorgia Meloni. Ancora una volta, ribadiamo che il ministro Giorgetti debba dimettersi: sta agendo come un ragioniere che non fa altro che seguire alla lettera delle logiche di bilancio senza tenere conto dei bisogni sociali. E da buon leghista sta facendo proprie delle posizioni orbaniane: ovvero colpire chi intende migliorare le condizioni dell’ambiente per fare quadrare i numeri di un bilancio dissestato. Un ministro dell’Economia, invece, dovrebbe essere in grado di promuovere delle misure strutturali, di favorire la crescita delle imprese e di migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Se si limita a introdurre nuove tasse – conclude Finocchiaro, – si rende complice di quel dissesto”.