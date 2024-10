Manovra = On. Nicola Fratoianni (Avs): Meloni è politica esperta e cerca di mettere una toppa. Ma dal suo governo solo tagli e nuovi balzelli. La propaganda puo’ far ben poco di fronte alla realtà

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

On. Nicola Fratoianni (Avs):

Meloni è politica esperta e cerca di mettere una toppa. Ma dal suo governo

solo tagli e nuovi balzelli.

La propaganda puo’ far ben poco di fronte alla realtà

Non c’è dubbio che la presidente del consiglio Meloni sia una politica

esperta: è per questo che sta cercando di mettere una toppa alle misure del

governo fatte di tagli e di nuove balzelli.

Ma c’è davvero un limite a tutto perché la propaganda puó far ben poco

rispetto alla realtà: i cittadini italiani dovranno nei prossimi mesi fare

i conti con gli effetti dei tagli ai bilanci e ai servizi dei comuni, con

le accise aumentate, con meno sgravi fiscali, con sanità e scuola pubbliche

allo stremo.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs

