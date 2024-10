(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 *IUS ITALIAE, FOTI: NON LA VEDO COME PRIORITA’, ANNO SCORSO RECORD EUROPEO

DI CITTADINANZE, VUOL DIRE CHE LEGGE ATTUALE FUNZIONA BENE*

Ius Italiae? “Non la vedo come una priorità o come qualcosa di

indispensabile. Lo scorso anno sono state assegnate in Italia 220mila

cittadinanze, un record europeo. Questo dimostra come la legge attuale in

Italia funzioni e funzioni bene”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un

Giorno da Pecora, il capogruppo Fdi alla Camera Tommaso Foti, intervistato

da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

