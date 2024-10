IL COMUNE COMUNICA – Domani la presentazione di “Bari Lavora”, la strategia per il lavoro della Città di Bari

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 DOMANI LA PRESENTAZIONE DI “BARI LAVORA”,

LA STRATEGIA PER IL LAVORO DELLA CITTÀ DI BARI

Si svolgerà domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 10, nella sala giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della nuova strategia per il lavoro della città di Bari. Saranno illustrati i dati relativi al periodo gennaio – settembre 2024 del job center Porta Futuro e verranno presentate le nuove misure di politiche attive per il lavoro per il triennio 2024-2026. Interverranno il sindaco di Bari Vito Leccese, la direttrice della ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione del Comune di Bari Marisa Lupelli e la responsabile dell’ufficio Politiche attive del lavoro e Innovazione urbana Mina Bonante.