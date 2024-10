‘FOODSTOCK’ A PIAZZA MANCINI IN VERSIONE OKTOBERFEST, DALL’11 AL 13 OTTOBRE CIBO DA STRADA GOURMET E BIRRE BAVARESI

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

Il festival del cibo di strada arriva al quartiere Flaminio. Si tratta di ‘FoodStock’, questa volta in versione Oktoberfest Edition, che porterà i suoi selezionati street chef dall’11 al 13 ottobre presso l’Arena Mancini, nei rinnovati giardini di viale Pinturicchio.

Un omaggio alla tradizione culinaria bavarese, di cui non mancheranno i piatti tradizionali come lo stinco ed i pretzel, declinata però anche in stile romano ed italiano, infatti nelle 9 postazione food non mancheranno i fritti alla romana, gli hamburger, i fritti di pesce, gli arrosticini, la pizza e i dolci.

Una location all’aperto che vedrà come protagonisti Mancho con i suoi smash burger, la pinsa di Baciata Romana, L’Arrosticinaro, Madre Frittura, la pizza di Gustoso, l’offerta argentina de La Bodeguita, le offerte dolci e salate delle Cuocarine, i fritti alla romana di Gusto Fritti con i tradizionali supplì classici e le varianti alla carbonara, cacio e pepe e amatriciana, ma anche olive ascolane e fiori di zucca. Infine, ci saranno anche le offerte della tradizione di Monaco di Arena Mancini.

Oltre alle proposte culinarie particolare attenzione per le birre bavaresi, saranno presenti alla spina infatti: Paulaner, Spaten, Lowenbrau e Hacker-Pschorr dalle tradizioni millenarie dei maestri birrai tedeschi.

Tre giorni di villaggio street food, con intrattenimento musicale e Dj Set, biliardini, area bimbi all’interno del parco – recentemente riqualificato – e ampio parcheggio. Un evento all’insegna della convivialità e del gusto, aperto alle famiglie e con ingresso libero con i seguenti orari: venerdì 11 ottobre h.18-01:00; sabato 12 ottobre h.12:00-01:00; domenica 13 ottobre h.12:00-00:00.