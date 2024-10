(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

DIFENSORE CIVICO LAZIO CANDIDATO A MEDIATORE EUROPEO

Marino Fardelli ha superato la prima fase di selezione per ricoprire la carica

“Profonda emozione” è quella che dice di aver provato oggi, durante la plenaria del Parlamento Europeo, Marino Fardelli, Difensore civico del Lazio, nel sentire il suo nome riecheggiare nell’aula di Strasburgo, mentre la Presidente Roberta Metsola annunciava i candidati per la carica di Mediatore Europeo che hanno superato la prima fase di selezione.

Fardelli ha ottenuto 50 voti da europarlamentari italiani, francesi, spagnoli, greci, ciprioti, polacchi, bulgari, cechi e maltesi, che hanno sottoscritto la sua candidatura, superando così ampiamente il minimo di 39 firme richieste.

“La fiducia che mi hanno accordato in questa fase iniziale – ha detto Fardelli esprimendo la sua gratitudine – rappresenta per me un grande orgoglio e una responsabilità enorme”.

“Oggi inizia una nuova sfida: esserci in questo momento così significativo è un’opportunità unica. Non ci si ferma! È tempo di affrontare un percorso impegnativo, pronto a superare ogni ostacolo”, così ancora Fardelli a margine del voto.