(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 DDL INTERCETTAZIONI, RASTRELLI (FDI): GOVERNO DALLA PARTE DELLA GIUSTIZIA E DIRITTI CITTADINI

“Negli scorsi anni abbiamo assistito troppe volte agli sconfinamenti di una certa magistratura per quanto riguarda le intercettazioni. Cittadini che hanno visto le loro vite spiate oltre ogni ragionevole limite senza che ci fossero fondamenti concreti per farlo, ed è proprio qui che siamo voluti intervenire con questo ddl. C’era l’assoluta necessità di ridefinire gli steccati entro i quali far muovere la magistratura, e abbiamo voluto ripristinare alcuni diritti del cittadino che, negli scorsi anni, erano stati negati, come la segretezza delle comunicazioni tra avvocato e imputato. Non permetteremo a nessuno di sindacare sul valore che questo governo da alla legalità, e alla tutela della stessa, fatevene una ragione Fratelli d’Italia ha la posizione più chiara di chiunque, lotta alla mafia, dalla parte della giustizia e tutela dei diritti dei cittadini”.

Lo dichiara in aula durante la discussione sul ddl intercettazioni Sergio Rastrelli, senatore di Fratelli d’Italia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica