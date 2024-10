(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 Comunicato Stampa n. 0…./2024

COMUNICATO STAMPA

ASST Santi Paolo e Carlo presenta le Mental Room:

spazi di De-Escalation e Rilassamento Sensoriale

Ambienti innovativi per il benessere psichico e la riduzione della contenzione

meccanica nei reparti di psichiatria

Milano, 9 Ottobre 2024 – In occasione della Giornata della Salute Mentale, l’ASST

Santi Paolo e Carlo ha inaugurato oggi la Mental Room dell’Ospedale San Carlo,

uno spazio innovativo e altamente tecnologico progettato per favorire il benessere

psicofisico dei pazienti ricoverati nel reparto di psichiatria. Presente

all’inaugurazione l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso,

La Mental Room del San Carlo, che si associa ad una seconda Multimedia Room e

una Motion Room presso il reparto di Psichiatria dell’Ospedale San Paolo, sono

state realizzate grazie al contributo regionale di rafforzamento dei Dipartimenti

di Salute Mentale e Dipendenze in attuazione delle “Linee di indirizzo per la

realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute

Mentale regionali” approvate con l’Intesa del 28/04/2022 – Rep. Atti n. 58/CSR.

L’Obiettivo è quello di ridurre il ricorso alla contenzione meccanica all’interno dei

Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) prevenendo episodi di agitazione,

promuovendo la de-escalation e offrendo luoghi sicuri e confortevoli per la gestione

delle crisi.

Caratterizzati da un design orientato alla sicurezza e alla stimolazione sensoriale, le

Mental Room utilizzano forme morbide, giochi di luce e ombra, elementi

multimediali e una cura particolare per il comfort acustico, garantendo ai pazienti

uno spazio in cui ritrovare calma e serenità.

Ufficio Comunicazione aziendale e relazioni esterne – ASST Santi Paolo e Carlo

“Questo progetto rappresenta una nuova metodologia di approccio alla salute