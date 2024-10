(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

Piacenza, 9 ottobre 2024

Oggetto: Al via il ciclo di conversazioni tematiche del giovedì al Museo Civico di

Storia Naturale. Gli incontri del mese

Al via domani, 10 ottobre, presso il Museo Civico di Storia Naturale in via Scalabrini

107, il ciclo di conversazioni tematiche con esperti naturalisti, scienziati e studiosi

che apriranno le porte dello spazio espositivo ogni giovedì alle 21.

A inaugurare la rassegna, Angelo Battaglia con l’approfondimento dedicato ai rapaci

del Piacentino e, in particolare, al gufo reale. La settimana prossima, giovedì 17, sarà

invece la volta delle “piccole storie” della Val d’Arda, raccontate da Rodolfo Villaggi

ed Elisabetta premoli, mentre il 24 ottobre Fabiana Ferrari spiegherà, nell’incontro

“Un Cras per amico”, come i Centri di recupero animali selvatici possano aiutare i

cittadini a condividere l’ambiente con la fauna del luogo.

Il mese di ottobre si concluderà, giovedì 31, con il focus sui fontanili del Piacentino a

cura di Giacomo Rossetti.

La partecipazione è libera e gratuita

