(IMAM) PIANTEDOSI, CACCI ANCHE GLI OMOFOBI DELLA SUA MAGGIORANZA E DAL

SUO PARTITO COME VANNACCI

âIl Ministro Piantedosi per cacciare lâimam di Bologna è ricorso anche

al reato di omofobia e di istigazione allâodio verso gli omosessuali,

perché ha dichiarato che lâomosessualità è una malattia, oltre ad

altre affermazioni pericolose. Purtroppo come abbiamo visto

recentemente anche con il caso del professore di Treviso il reato non

esiste ed i tribunali non possono condannare per un reato non previsto.

Se il Ministro Piantedosi si è illuminato cacci dallâItalia anche i

suoi amici della Lega che lo ha nominato della maggioranza come:

· il Generale Vannacci, ora Eurodeputato Lega, che definisce gli

âomosessuali non normaliâ

· il Presidente del Senato Ignazio la Russa nel 2020 âIo non ho

nulla contro i gay, ma non mi vengano a dire che è normale.â

· il Presidente della Camera Lorenzo Fontana nel 2017 âl

matrimonio sia tra una mamma e un papà (â¦.) Le altre schifezze non le

vogliamo neanche sentir nominareâ

· Giovanni De Paoli, Consigliere regionale della Liguria, Lega,

nel 2016 âSe avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno.â

· Alessandro Rinaldi, Consigliere comunale di Reggio Emilia, Lega,

nel 2019 “I gay sono malati”

Che sono solo alcuni esempi perché la maggioranza e non solo non vuole