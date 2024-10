(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 Ddl Montagna: Paroli (FI), necessario facilitare accesso a servizi in aree montane

“Perché legiferare sulla montagna? Innanzitutto per un tema di giustizia. Chi abita in montagna paga le stesse tasse che paghiamo in città ma non ha lo stesso accesso ai servizi. Penso alla sanità, all’istruzione o ai trasporti. E’ dunque necessario intervenire per riequilibrare questo gap. In secondo luogo, non dimentichiamo che chi continua a investire e a lavorare in montagna, con grande impegno, dà un apporto importante alla crescita economica del Paese. Abbiamo aree montane di rara bellezza che attirano moltissimi turisti. Sostenere le zone montane, è dunque importante anche in termini di Pil. Con il ddl Montagna lo stiamo facendo. In raccordo con il Dipartimento Montagna di Forza Italia, in Commissione al Senato abbiamo presentato importanti emendamenti e ordini del giorno che sono stati accolti. Continueremo a impegnarci affinché la montagna abbia l’attenzione che merita”. Così il senatore e vice presidente del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli, intervenendo alla conferenza di presentazione delle misure del Ddl Montagna presso la Sala Colletti del Palazzo dei Gruppi parlamentari, su iniziativa del Dipartimento Montagna di Forza Italia.