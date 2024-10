(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 COVID: QUARTINI (M5S): “VERSO SANITARI DEBITO ENORME, COMMISSIONE LI RISPETTI”

Roma, 8 ott. – “Non accetteremo in alcun modo che la Commissione sul Covid finisca per prendere di mira il lavoro degli operatori sanitari. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare il vergognoso processo politico che la destra vuole infliggere a Conte e al Movimento 5 Stelle. E siamo disponibili a lavorare per dare risposta alle richieste di chiarezza. Non è minimamente comprensibile, però, umiliare il colossale lavoro che medici e infermieri hanno svolto durante la pandemia, pagando spesso in prima persona per il loro encomiabile impegno. Coloro che hanno sorretto il Paese, combattendo in prima linea, non meritano di essere messi in discussione da un revisionismo storico da quattro soldi. Il loro sacrificio va rispettato, perché abbiamo un enorme debito di gratitudine e riconoscenza nei loro confronti”. Lo scrive in una nota Andrea Quartini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera e Coordinatore del Comitato Politico Salute e Inclusione Sociale del M5S.

