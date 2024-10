(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 Conferenza stampa

Io non rischio: campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile

Giovedì 10 ottobre alle ore 11,30

Sala Cerimonie – Palazzo Comunale

Livorno, 8 ottobre 2024 – Io non rischio: la campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione Civile, che si terrà il 13 ottobre in tutte le città italiane, sarà presentata giovedì 10 ottobre alle ore 11,30 nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale.

Interverranno il sindaco Luca Salvetti, il dirigente della Protezione Civile Comunale Lorenzo Lazzerini e il responsabile dell’ufficio Protezione Civile Comunale Jacopo Tamberi.

La stampa è invitata a partecipare

