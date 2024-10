(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

mar 08 ottobre 2024 Comunicato stampa

Vetrine in festa per la Genova Jeans Week:

ecco i vincitori

Sono Oliva abbigliamento di Pontedecimo (primo premio città di Genova) e Giffo di via Luccoli (primo premio jeans trail) i vincitori dell’edizione 2024 del concorso vetrine abbinato alla “Genova Jeans Week”

Il concorso, dal tema: “Il jeans è per sempre”, prevedeva quest’anno due premi: uno per tutto il territorio cittadino e uno per la “jeans trail”, l’asse principale della manifestazione che partiva proprio da via Luccoli attraversando il centro storico per condurre fino alla Buge-Biblioteca Universitaria di via Balbi, da un lato e al Museo Diocesano, dall’altro. La premiazione del concorso si è svolta proprio alla Biblioteca Universitaria, nel corso dell’evento di chiusura della settimana – il “Fashion Live Show” – promosso e organizzato da Confcommercio e Cna anche con il supporto della Camera di Commercio.

La vetrina di Giffo in via Luccoli era accompagnata da un messaggio di sostenibilità, tema portante del progetto della Genova Jeans Week promosso dal Comune di Genova, e nello specifico, del concorso vetrine. Il messaggio recitava: “il jeans: ripescato dal mare del tempo, resistente come le onde, pronto a vivere ancora”. Anche la vetrina di Oliva, la storica jeanseria di Pontedecimo, ha interpretato pienamente il messaggio del concorso, accompagnando l’allestimento con il messaggio: “la tela jeans è resistente, duratura, lavabile, versatile, riutilizzabile, permette un consumo responsabile e si può utilizzare per abbigliamento e altri usi creativi!”.

Gli altri negozi saliti sul podio sono:

2° posto città: Mamodesign, corso Europa

2° posto ex-aequo jeans trail: Jacadi Paris e AR, entrambi in via Luccoli3° premio città del jeans: La teiera magica, via di RaveccaMenzioni speciali della giuria, composta da Anna Orlando per il Comune, Anna Galleano per la Camera di Commercio, Manuela Carena per Confcommercio e Francesca Recine per Confesercenti, sono andate a: Griffe, via Roma, per l’eleganza dell’allestimento; Arte e Disegno, Stradone Sant’Agostino, per il riferimento culturale; Natoli, via XX Settembre, per l’espressione artistica; Pescetto, via di Scurreria, per la “genovesità”.

Il concorso vetrine “Il jeans è per sempre” è un’iniziativa della Camera di Commercio e del Comune di Genova in collaborazione con Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, associazioni partner della “Genova Jeans Week” sia a livello locale che a livello nazionale.

Genova 8 ottobre 2024

