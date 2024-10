(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

8 ottobre 2024

Audizioni su accesso pubblico a documenti Ue e controlli su denaro contante – Mercoledì alle 14.30 diretta webtv

Mercoledì 9 ottobre, alle ore 14.30, la Commissione Politiche Ue della Camera svolge l’audizione della mediatrice europea, Emily O’Reilly, nell’ambito dell’esame della relazione della Commissione sull’applicazione nel 2023 del regolamento comunitario n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Alle 15.15, audizione dell’Associazione nazionale tutela Il Comparto Oro (A.N.T.I.C.O) nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento comunitario n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione Ue 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento Ue 2018/1672.

