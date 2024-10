(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

PSB, FENU (M5S): ISTAT SPIEGA AL GOVERNO CHE STOP A INCENTIVI EDILIZI HA AZZERATO CRESCITA

Roma, 7 ottobre. “L’Istat, in audizione sul Piano strutturale di bilancio davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, in pratica ha detto che senza la spinta propulsiva data in questi anni alla crescita dal Superbonus siamo oggi arrivati a una condizione stazionaria dell’economia del Paese. E che quindi, con il Pil allo zero virgola, il debito è destinato ad aumentare. Il contrario di quello che hanno detto finora la stampa, i Tg, il Governo, la maggioranza, gli economisti mainstream in cerca di consulenze e la Cgia di Mestre cavalcata da Fdi come fosse l’onda del secolo”. Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione finanze della Camera.

