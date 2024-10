(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’INFORMAZIONE LOCALE: PUBBLICATO IL BANDO

E’ stato pubblicato oggi il nuovo bando regionale per la concessione dei contributi a favore dell’informazione locale.

L’intervento, con il quale viene data attuazione alla legge regionale n. 3/2024, è finalizzato a sostenere le emittenti radiotelevisive e le testate giornalistiche online operanti sul territorio regionale, al fine di preservare il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza di informazione, promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini, dell’attività svolta dalla Regione, scongiurare l’impoverimento del panorama informativo locale, salvaguardandone anche i livelli occupazionali, nonché sostenere gli investimenti volti all’innovazione tecnologica e al miglioramento degli standard di qualità dell’informazione.

Due, in particolare, le misure previste:

* un contributo a fondo perduto per l’attività di informazione svolta nell’anno precedente;

* un contributo a fondo perduto per gli investimenti destinati alla digitalizzazione e alla modernizzazione degli impianti e dei sistemi di produzione.

L’ultimo intervento regionale a favore di tv, radio e testate giornalistiche locali risaliva al 2014. Con questo nuovo bando la Regione intende, quindi, tornare a valorizzare un settore, quale quello dell’informazione locale, che svolge un ruolo fondamentale nel diffondere notizie di rilevanza regionale e messaggi di comunicazione istituzionale e che merita, pertanto, di essere sostenuto, quale presidio di democrazia, pluralismo e partecipazione.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma ProcediMarche, a partire da domani (martedì 8 ottobre) e fino alle ore 23.59 del 6 novembre 2024.

Link al bando e a ProcediMarche

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Contributi-per-emittenti-radiotelevisive-locali-e-testate-giornalistiche-locali-online

https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/14041

Claudia Pasquini

Ufficio Stampa

Regione Marche

________________________________