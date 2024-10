(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 Arsenale Spezia, Pucciarelli (Lega): Perché Orlando chiede confronto solo oggi?

Roma, 7 ott – “Rimango alquanto perplessa in merito al pensiero del candidato Andrea Orlando sull’Arsenale de La Spezia. Direi che è piuttosto tardivo, da parte sua, chiedere un confronto oggi al riguardo, dopo che si sono susseguiti due membri del PD nel ruolo di ministro della Difesa ovvero Roberta Pinotti e Lorenzo Guerini. Se Orlando voleva fare qualcosa sul tema dell’Arsenale poteva forse intervenire prima, visto che se oggi abbiamo un problema in merito allo stato degli immobili è dovuto alla carenza di investimenti che ha origini lontane. Perché Orlando non ha chiesto un confronto a suo tempo con il ministro Pinotti o con il ministro Guerini? Stesso discorso si potrebbe fare anche per la restituzione della aree di Marola: perché non ha chiesto di intervenire già allora al riguardo con i due ministri della Difesa del PD? Orlando si sveglia solo oggi perché il governo in carica è di centrodestra?”.

Così la senatrice e segretaria della Lega per la provincia de La Spezia Stefania Pucciarelli.

__________

Ufficio stampa Lega Senato