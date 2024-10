(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

COMUNICATO STAMPA

10 OTTOBRE: AGLI APERITIVI DELLA CONOSCENZA DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA “UN AIUTO DAL SOLE PER UN’ACQUA PIÙ PULITA”

Alle 18.30 all’Oltre Lab di piazzale Bertozzi con i docenti dell’Ateneo Claudia Graiff, Laura Bergamonti, Ruggero Bettini

Parma, 7 ottobre 2024 – Acque purificate da microinquinanti grazie all’energia del sole, sarà il tema dell’appuntamento di giovedì 10 ottobre alle 18.30 all’Oltre Lab di piazzale Bertozzi per gli Aperitivi della conoscenza, gli incontri di carattere divulgativo dell’Università di Parma. Relatori saranno Claudia Graiff, Laura Bergamonti, Ruggero Bettini docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale e del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco.

“L’aumento dell’inquinamento dovuto a numerose tipologie di microinquinanti e in particolare nell’ecosistema acquatico, è diventato un serio problema con effetti nocivi sull’ambiente e sull’uomo – si legge nella presentazione dell’incontro. Nelle acque di scarico nelle falde acquifere sotterranee e nell’acqua potabile è sempre più spesso riscontrata la presenza di contaminanti quali farmaci, cosmetici, pesticidi e metalli pesanti. Mediante determinati processi di degradazione che sfruttano l’energia del sole e che sono detti fotocatalitici è possibile rendere innocua una grande varietà di inquinanti organici e inorganici”.

Gli Aperitivi della conoscenza sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Questa edizione è organizzata dall’Ateneo con la collaborazione del Comune di Parma (Assessorato alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri) e con la partecipazione dell’Associazione Amici Biblioteca San Leonardo, della Cooperativa Sociale Gruppo Scuola, di On/Off APS, di “Io sono Pablo” e di TurboLenta APS.

I seminari saranno tutti registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata.

