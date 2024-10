(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 MO, MILANI (FDI): INTOLLERABILE AGGRESSIONI A FORZE DELL’ORDINE

“Esprimo la mia totale solidarietà alle forze dell’ordine insultate e

aggredite durante il corteo pro Palestina ieri a Roma. Tutto questo è

intollerabile. Non è la prima volta che una manifestazione di piazza si

trasformi in una vera e propria guerriglia. Non sono manifestanti ma

facinorosi violenti che si infiltrano per creare disordini e caos che le

forze dell’ordine devono gestire. I nostri agenti, con molta

professionalità, sanno come gestire queste situazioni per garantire la

sicurezza anche agli altri cittadini ma è una vergogna che una

manifestazione, peraltro non autorizzata, debba sfociare nella violenza.

Noi siamo dalla parte delle forze dell’ordine”. Lo dichiara in una nota il

deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani