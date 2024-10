(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 Pontida. Borrelli (AVS): “Cori contro i napoletani, a cominciare fu proprio

Salvini, lupo perde il pelo ma non il vizio”

Caos nel centrodestra dopo i cori che si sono levati durante il raduno

leghista a Pontida. Alcuni giovani del partito si sono presentati con uno

striscione con scritto “Tajani Scafista” e hanno gridato “Tajani vaf***”.

Poi, come si apprende dai giornali, i cori hanno preso di mira napoletani e

meridionali. Furia di Forza Italia che ha chiesto le immediate scuse e la

presa di distanze da parte del leader leghista Matteo Salvini.

“Nulla ormai mi sorprende. D’altronde fu proprio il segretario Salvini a

dare il via a tutto questo quanto intonò il famoso coro diffamatorio contro

i napoletani. Come si suol dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Nonostante il partito dell’autonomia ha cambiato veste, indossando l’abito

del partito nazionale, l’anima resta sempre la stessa, quella del razzismo

e della xenofobia”. Questo il commento di Francesco Emilio Borrelli,

deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.