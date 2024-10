(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 *Manovra =*

*Enrico Panini (resp. Enti Locali Sinistra Italiana):*

*Nel 2025 a rischio il bilancio di almeno la metà dei comuni italiani. *

Nella manovra per il 2025 anziché dare risorse ai Comuni per gli

investimenti, perché ormai non sono più in grado di investire date le

conseguenze dei continui tagli, il Governo Meloni le sottrae alla vita

quotidiana dei Comuni. Quegli enti locali che peraltro devono fare i conti

con gli investimenti del Pnrr che già mette tanti di loro in

difficoltà per effetto

delle assunzioni bloccate e delle carenze di organico nei profili alti.

Lo denuncia il responsabile nazionale Enti Locali di Sinistra Italiana

Enrico Panini.

Forte è il timore, infatti – prosegue l’esponente di Avs – soprattutto nei

Comuni del centro sud, quelli con maggiori vuoti di organico, di una marea

di risorse PNRR non utilizzate causa l’assenza di dirigenti e funzionari.

Infine, niente piano di assunzioni e, quindi, si vogliono costringere i

Comuni a cedere servizi al privato o a ricorrere ai contratti di

sottotutela. In questo modo i bilanci dei Comuni non terranno con

gravissime ripercussioni sulle persone. E come se non bastasse, ai Comuni

in predissesto verrà incrementata, causa l’istituzione del fondo per

investimenti futuri, – conclude Panini – la parte di debito da restituire e

la loro condizione peggiorerà ancora di più.

Lo rende noto l’ufficio stampa

Roma 5 ottobre 2024