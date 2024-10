(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 M.O.; Ronzulli (FI): Violenza inaccettabile. Ecco perché manifestazione non autorizzata

“Come volevasi dimostrare. Il motivo per cui non era stata autorizzata la manifestazione di oggi a Roma era proprio perché si sapeva che sarebbe finita con scontri e feriti, e si voleva garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. Abbiamo assistito ad un livello di violenza inaccettabile. E il risultato è stato: 24 agenti feriti, scene da guerriglia urbana, con criminali incappucciati che hanno aggredito le forze dell’ordine armati di martelli, bottiglie, bastoni e bombe carta, perfino i pali dei segnali stradali. Siamo curiosi di sapere cosa dirà adesso quella sinistra che in questi giorni ha attaccato il ministro dell’interno e il governo per aver deciso di non autorizzare cortei e proteste. Desidero esprimere la mia solidarietà a tutte le forze dell’ordine, che ancora una volta hanno rischiato l’incolumità e la vita per cercare di garantire la sicurezza, augurando ai feriti una pronta guarigione”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.