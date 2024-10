(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

*Bagheria, cuore pulsante della riflessione sulla cura: Inaugurata la

mostra “CAREful Details” e la conferenza internazionale “Caring, Taking

Care” *

*Oggi, alle 16, collegato da New York, il luminare dei nuovi media Lev

Manovich*

https://www.comune.bagheria.pa.it/it/news/bagheria-cuore-pulsante-della-riflessione-sulla-cura-inaugurata-la-mostra-careful-details-e-la-conferenza-internazionale-caring-taking-care

l’arte contemporanea e il dibattito culturale. Con l’inaugurazione della

mostra “CAREful Details” e il parallelo svolgimento della conferenza

internazionale “Caring, Taking Care”, il Museo Guttuso di Villa Cattolica

ha ospitato una riflessione profonda sul concetto di cura.

Curata da Arrigo Musti, la mostra “CAREful Details” riunisce opere di

validi artisti quali Francesco Domilici, Anna Fici, Lev Manovich, Giancarlo

Marcocchi, Stefano Montes, Gaetano Sabato e Fabio Savagnone, invitando il

pubblico a riflettere sui dettagli che definiscono la nostra quotidianità.

Attraverso linguaggi espressivi diversi, gli artisti esplorano le

molteplici sfaccettature della cura, dalle relazioni interpersonali alle

interazioni con l’ambiente.

La conferenza internazionale “Caring, Taking Care”, è un confronto

internazionale sul prendersi cura, coordinata dai professori Stefano Montes

e Gaetano Sabato dell’Università di Palermo, contnuerà anche oggi, 5

ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 19.00, ha radunato esperti di fama

mondiale per un confronto interdisciplinare sul concetto di cura. Dalle

scienze umane alla medicina, passando per l’arte e le nuove tecnologie, i

partecipanti esploreranno le implicazioni teoriche e pratiche del prendersi

cura in un mondo sempre più complesso.

Inoltre oggi, alle 16.00, il luminare dei nuovi media Lev Manovich si

collegherà da New York per un intervento che arricchirà ulteriormente il

programma della conferenza. Manovich offrirà una prospettiva unica

sull’evoluzione del concetto di cura nell’era digitale.

- dice il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli –

Tripoli – *. *

