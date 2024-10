(ARC) Attivit produttive: Bini, ddl nautica fa crescere il territorio

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 Oggi l’assessore ha illustrato il nuovo disegno di legge in

occasione di un convegno a tema organizzato a San Giorgio di

Nogaro

San Giorgio di Nogaro, 5 ott – “Con i suoi 96 chilometri di

costa, compresa tra il fiume Tagliamento e Punta Sottile, e

15.562 posti barca, il Friuli Venezia Giulia ? il porto turistico

pi? grande d’Italia. La nautica da diporto ? un settore in forte

sviluppo e con grandi potenzialit? turistiche. Per questo abbiamo

ritenuto necessario, e pi? che mai opportuno, porre le basi

normative e finanziarie per consentire agli operatori del settore

di adattarsi rapidamente alle nuove tendenze e alle esigenze del

mercato sempre pi? improntato ai valori della sostenibilit? sia

ambientale, che sociale ed economica. Lo abbiamo fatto approvando

in Giunta, in via definitiva, proprio nella giornata di ieri, il

nuovo disegno di legge ‘Sviluppo, promozione e primo supporto

finanziario del settore nautico regionale’, il primo

specificatamente dedicato al settore che sar? operativo dal primo

gennaio del prossimo anno dopo il necessario passaggio in Aula”.

Lo ha sottolineato l’assessore alle Attivit? produttive e turismo

del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini, che questa mattina

? intervenuto al convegno “I porti turistici nella Blue economy”,

un qualificato incontro di approfondimento organizzato negli

spazi del Marina Sant’Andrea, a San Giorgio di Nogaro, che ha

approfondito le tematiche di sostenibilit?, innovazione, turismo

esperienziale e valorizzazione dei territori nel campo della

nautica da diporto.

A fare gli onori di casa il proprietario del Marina Sant’Andrea e

il suo direttore, rispettivamente Mario Andretta e Fortunato

Moratto. Presenti anche il comandante della Capitaneria di Porto

di Porto Nogaro, Roberto Pellegrino, l’amministratore della rete

Fvg Marinas, Gennaro Coretti, il fondatore e coordinatore dei

“Blue Marina Awards”, Walter Vassallo, il sindaco di San Giorgio

di Nogaro, Pietro Del Frate e il presidente del Consiglio

regionale, Mauro Bordin.

Nel ringraziare i convenuti, i referenti di associazioni, imprese

e realt? che fanno capo al mondo della nautica in Friuli Venezia

Giulia, per la sempre proficua collaborazione che caratterizza i

rapporti con la Regione, Bini ha fatto notare che l’importante

iniziativa normativa messa in campo dalla Giunta, si configura

come “il primo disegno di legge regionale relativo al settore

della nautica, elaborato a partire dal confronto con tutti gli

stakeholder e le associazioni di categoria”.

“L’approvazione del ddl porter? con s? anche importanti risorse

economiche per il comparto: basti pensare che per il biennio

2025-26 sono gi? state stanziate risorse pari a 2,4 milioni di

euro. Si tratta di una prima dotazione finanziaria che intendiamo

incrementare in futuro, certi che gli operatori sapranno cogliere

questa opportunit?: insieme potremo far crescere in maniera

significativa un comparto che in particolare dopo il covid ha

registrato un forte incremento” ha aggiunto l’assessore Bini.

Il Friuli Venezia Giulia ? la regione italiana con il pi? alto

tasso di densit? di posti barca per estensione di fascia

costiera. La propriet? di questi ? di italiani, tedeschi,

svizzeri, austriaci, e in piccola parte di provenienti dall’Est

Europa (Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia) e

dall’Inghilterra. Secondo i dati della rete Fvg Marinas, che

raggruppa 21 su 25 porti turistici della regione, con circa 7.600

posti barca sui 16mila complessivi, i diportisti in Fvg sono in

prevalenza italiani (61%), seguiti da austriaci (20%) e tedeschi

(14%).

Secondo i dati Censis, ogni 3,8 imbarcazioni si genera un posto

di lavoro. Ne deriva che l’intera rete delle 25 marine regionali

ne genera complessivamente circa 2.000: 270 circa alle dipendenze

dirette, 1.230 per attivit? correlate e 500 occupati nel

territorio.

“Blue Marina Awards” ? il marchio di riconoscimento dei migliori

porti e approdi turistici, di cui il Rina ? l’ente tecnico.

L’evento di oggi al Marina Sant’Andrea ? uno di una serie di

appuntamenti “Blue Marina Awards” lungo lo Stivale per esplorare

e discutere insieme a tutti gli stakeholder come i porti

turistici possono diventare catalizzatori per lo sviluppo

sostenibile e generatori di benessere e ricchezza.

