(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 7 A DOMENICA 13 OTTOBRE 2024

Lunedì 7 ottobre

Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla riunione di Presidenza del Comitato delle Regioni e alla sessione plenaria del Comitato delle Regioni

Ore 9.30, Novara, Azienda ospedaliera universitaria Maggiore della Carità, Sala Consiliare della Direzione generale, gli assessor i Marnati e Riboldi partecipano alla conferenza stampa per la donazione di un ecografo a favore della struttura di Endocrinologia

Ore 10.30, Novara, Amut, via Cameri 16, l’ assessore Marnati partecipa all’evento “Amut Green Extrusion days”

Ore 11, Biella, Città Studi, corso Pella 2, il vicepresidente Chiorino partecipa alla presentazione del nuovo corso di laurea in Scienze della formazione primaria

Ore 11, Verbania Suna, il sottosegretario Preioni partecipa all’inaugurazione di “La casa di Piero”

Ore 16.30, Milano, Palazzo Cusani, via Brera 13-15, l’ assessore Tronzano interviene al convegno “La transazione elettrica nel settore automotive”

Ore 18.30, Savigliano (CN), Ospedale Ss. Annunziata, l’ assessore Bongioanni partecipa alla conferenza stampa di presentazione del nuovo ospedale

Ore 19.30, Torino, Mole Antonelliana, via Montebello 20, l’ assessore Gallo partecipa alla serata dedicata a Martin Scorsese in occasione della consegna al regista del premio Stella della Mole

Martedì 8 ottobre

Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla Sessione plenaria del Comitato delle Regioni

Ore 9, Torino, Cavallerizza Reale, l’ assessore Vignale interviene alla Giornata mondiale della Salute mentale

Ore 11 Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, il presidente Cirio (in video) e l’ assessore Tronzano partecipano alla conferenza stampa di presentazione della delegazione che parteciperà al 75° International Astronautical Congress (IAC) di Milano

Ore 15, Torino, Centro Congressi Lingotto, via Nizza 280, Auditorium Agnelli, l’ assessore Marnati partecipa alla convention annuale del CSI Piemonte

Ore 20.30, Cervasca (CN), Sala Polivalente, piazza Bernardi, l’ assessore Bongioanni interviene al convegno “Cervasca e i suoi castagneti. Che futuro avranno?”

Mercoledì 9 ottobre

Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla Sessione plenaria del Comitato delle Regioni

Ore 9.30, Biella, Unione Industriale, via Addis Abeba 2, Sala Conferenze, il vicepresidente Chiorino partecipa alla presentazione del Rendiconto sociale 2023 della Sede provinciale Inps di Biella

Ore 12, Rimini, l’ assessore Chiarelli interviene alla cerimonia di apertura della Fiera TTG

Ore 14.30, Rimini, Fiera TTG, l’ assessore Chiarelli partecipa alla presentazione dei consorzi turistici

Ore 15, Torre Pellice (TO), Unione Montana Pinerolese, corso Lombardini 2, l’ assessore Vignale interviene all’incontro con i sindaci sulla presentazione dei progetti del Fondo di sviluppo e coesione

Giovedì 10 ottobre

Ore 9, Torino, UniCredit University, via XX Settembre 20, l’ assessore Marnati porta i saluti istituzionali al convegno “Condomìni e indipendenza energetica: è il momento di agire”

Ore 9, Nizza Monferrato (AT), Foro Boario, l’ assessore Bussalino interviene alla giornata studio per le polizie locali

Ore 10, Miasino (NO), Castello, l ’assessore Vignale partecipa al sopralluogo con la Commissione Legalità del Consiglio regionale

Ore 10.30, Torino, corso Marche 79, il vicepresidente Chiorino visita la Città dell’Aerospazio

Ore 11, Caluso (To), piazza Valperga, l’ assessore Tronzano partecipa alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri

Ore 12, Torino, Palazzo dell’Arsenale, via Arsenale 22, il presidente Cirio partecipa alla proclamazione del progetto vincitore del concorso di progettazione “Rigenerazione del Complesso storico dell’ex Manifattura Tabacchi”

Ore 16, Borgomanero (NO), l’ assessore Chiarelli assiste all’arrivo dei corridori della Gran Piemonte

Ore 17, Biella, Città Studi, corso Pella 2, il vicepresidente Chiorino partecipa alla presentazione del programma MIP al GAL Montagne Biellesi

Ore 18.30, Faule (CN), Area Sagre, l’ assessore Bongioanni interviene all’inaugurazione della 28 a Festa della Bagna caoda

Ore 21, Cureggio (NO), Sala Polivalente del Comune, via Rossini, l’ assessore Marnati partecipa alla presentazione del progetto “Il cammino delle colline novaresi”, a cura della sezione di Borgomanero del Club Alpino Italiano

Venerdì 11 ottobre

Ore 9.30, Lugano (Svizzera), l’ assessore Bussalino partecipa al convegno “Un mare di Svizzera”

Ore 10, Biella, Circolo Sociale, piazza Martiri della Libertà 10, il vicepresidente Chiorino partecipa alla presentazione ufficiale del logo dell’Adunata degli Alpini 2025 di Biella

Ore 10.30, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala 41ç piano, l’ assessore Riboldi interviene alla premiazione delle idee progettuali dell’AI Hackathon per il nuovo Cup

Ore 14, Milano, Allianz MiCo, l’ assessore Marnati interviene al forum “It’s Elettrica”

Ore 16, Alessandria, AOU Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, l’ assessore Riboldi interviene all’inaugurazione dei posti letto di terapia semi-intensiva

Ore 17, Mappano (TO), Sala Leo Garofalo, piazza Don Amerano 1, l’ assessore Tronzano partecipa al convegno sulla figura di G. Ciotta “Un poliziotto in difesa della libertà e della democrazia”

Ore 17.30, Alba (CN), Teatro Sociale, il presidente Cirio e gli assessori Chiarelli e Gallo partecipano all’inaugurazione della 94 a Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba

Ore 18, Pagno (CN), l’ assessore Bongioanni partecipa all’inaugurazione della Festa d’Autunno – 20 a Mostra ortofrutticola della Valle Bronda

Ore 19.30, Castelletto d’Orba (AL), l’ assessore Bussalino partecipa a Sapori d’Autunno

Sabato 12 ottobre

Ore 9, Torino, Le Rosine polo artistico e culturale, via delle Rosine 11, l’ assessore Tronzano presenzia a “La musicoterapia del bambino sordo”

Ore 9, Dronero (Cn), sala convegni Afp, via Conte 19, l’ assessore Gallo partecipa alla giornata di studi internazionale su “La montagna reale”

Ore 10, Masera (VB), il sottosegretario Preioni interviene all’Open day e ai 50 anni dall’inaugurazione della Centrale di compressione Snam

Ore 14, Brossasco (Cn), Porta di Valle, via Provinciale, l’ assessore Gallo interviene alla Giornata della Protezione civile organizzata dalla squadra della Valle Varaita

Ore 15.30, Alessandria, Fondazione CR, l’ assessore Bussalino partecipa alla cerimonia di premiazione della decima edizione del Premio nazionale giornalistico “Franco Marchiaro”

Ore 16, Ameno (NO), Convento di Monte Mesma, l’ assessore Marnati partecipa alla presentazione della Comunità energetica rinnovabile e solidale “Fratello Sole Monte Mesma”

Ore 16, Burolo (TO), Municipio, l’ assessore Vignale interviene al conferimento della cittadinanza onoraria a Maurizio Scandurra

Ore 17, Alba (CN), Teatro Sociale, l’ assessore Gallo partecipa alla cerimonia di consegna del 14° Premio Lattes Grinzane

Ore 21, Novara, Teatro Coccia, l’ assessore Chiarelli interviene alla XX edizione del Novara Gospel Festival

Domenica 13 ottobre

Ore 9, Casale Monferrato (AL), l’ assessore Bussalino partecipa alla 74 a Giornata nazionale per le Vittime sul Lavoro

Ore 9.30, Lesegno (CN). via Viaris 7, l’ assessore Bongioanni partecipa alla manifestazione gastronomica “Crin”

Ore 10, Brossasco (CN), l’ assessore Gallo interviene al sessantennale della Fondazione ADAS

Ore 11, Bergamasco (AL), l’ assessore Bussalino partecipa alla XXVI Fiera regionale del Tartufo

Ore 11, Roccavione (CN), l’ assessore Bongioanni interviene alla Sagra del Marrone

Ore 12, Cervasca (CN), l’ assessore Gallo partecipa alla cerimonia di premiazione “La cura del bosco”

Ore 12, Stresa (VB), Isola dei Pescatori, il sottosegretario Preioni interviene all’inaugurazione della manifestazione “Gente di Lago e di Fiume”

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

