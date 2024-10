(ACON) AMIANTO. MORETTI (PD) E BULLIAN (PAT-CIV): CISINT NON HA FATTO NULLA

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

sab 05 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 5 ott – "Anzich? guardare in casa d'altri o al

passato, Cisint pensi a quello che ha fatto l’amministrazione da

lei diretta, sulla vergogna del dm amianto ‘Giorgetti-Calderone’,

ossia un palese favore a Fincantieri: un bel nulla”.

Lo affermano in una nota il capogruppo del Pd, Diego Moretti e il

consigliere regionale Enrico Bullian (Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg) replicando alle affermazioni

dell’europarlamentare ed ex sindaco di Monfalcone, Anna Maria

Cisint in merito al piano di interventi del Comune relativi

all’amianto.

“L’ex sindaco Cisint – ricordano i due consiglieri regionali –

non ha permesso la votazione all’ambito per paura di esporsi

contro il Governo e Fincantieri, non ha preso una posizione

chiara contro il decreto (anzi ha ringraziato il Governo), non ha

fatto un’iniziativa politico-amministrativa sul tema. Quindi di

cosa parla?” si chiedono Moretti e Bullian.

Il centrosinistra in Regione, argomentano “ha, invece, fatto

approvare un documento che chiede correttivi rilevanti al decreto

e continuer? con forza e insistenza a chiedere che il tavolo tra

Fincantieri e associazioni vittime sia coordinato dal presidente

della Regione e far s? che i 20 milioni di euro previsti dal

decreto all’azienda siano destinati alla ricerca scientifica

sulle malattie asbesto-correlate”.

E ancora, continuano, “come sulla vicenda A2A (la finta

contrariet? durata anni alla conversione a gas della Centrale),

su quella legata al finanziamento Fap all’ambito sugli educatori

disabili, palesemente smentita ieri in Aula dall’assessore

Riccardi, come su questa, Cisint non sa pi? cosa dire e, quando

parla, ? come un disco rotto”. “La smetta – concludono Moretti e

Bullian – di fare la maestrina dalla penna rossa”.

