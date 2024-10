Zls: Pd, nessuna risorsa per le imprese della Toscana, figuraccia della destra in Parlamento

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

“Le imprese della Costa Toscana non possono beneficiare degli incentivi previsti per le Zls dal Decreto Omnibus e per un semplice motivo: la Zona logistica semplificata della Regione Toscana ancora non esiste, e soltanto a causa dei colpevoli ritardi del Governo Meloni. Nonostante le dichiarazioni rassicuranti di numerosi parlamentari di destra del territorio (la lista è lunga), che hanno ripetuto per giorni il contrario, la mancata istituzione è stata certificata ieri dalla Camera di Deputati che ha approvato un ordine del giorno proprio per accelerarne l’iter”: è quanto dichiarano i deputati Dem Marco Simiani ed Emiliano Fossi.

“Ieri nell’Aula di Montecitorio è andata in scena una situazione surreale: i deputati della maggioranza che per settimane avevano assicurato che le imprese toscane potevano accedere alle risorse hanno poi votato un provvedimento che impegnava il governo a riconoscere in tempi brevi proprio la Ztl ammettendo di fatto il loro errore. Quello che però è assolutamente inaccettabile è che le imprese di un territorio vastissimo – che comprende i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato oltre all’aeroporto di Pisa – saranno penalizzate. Tutte le risorse stanziate con Decreto Omnibus andranno infatti al Veneto nell’unica Zls riconosciuta”: conclude la nota.

