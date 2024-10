(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

ven 04 ottobre 2024 SETTORE NAUTICO: BERGAMINI (FI), "REGOLAMENTO CODICE NAUTICA FONDAMENTALE

PER SVILUPPO SETTORE”

“Il settore della nautica è di importanza cruciale per Viareggio, la

Toscana e l’Italia, e merita tutta la nostra attenzione. Il fatturato

dell’industria nautica è in costante crescita, e riflette la grande

ricchezza e benessere che questo settore genera, con ancora ampi margini di

sviluppo. Parliamo di un comparto che crea innovazione e investe

continuamente nella ricerca. La nautica rappresenta un modello per tutti i

settori produttivi italiani, per questo, lo Stato deve affiancarsi in modo

virtuoso al settore produttivo, mai contrapporsi ad esso. Desidero inoltre

esprimere pubblicamente il mio ringraziamento al Ministro degli Esteri,

Antonio Tajani perché solo poche settimane fa, anche grazie alla sua firma,

è stato approvato il Regolamento di attuazione del Codice della Nautica, un

documento atteso da anni, la cui firma ha coinvolto ben 14 ministri. Questo

regolamento rappresenta una pietra miliare per il futuro della nautica,

poiché introduce semplificazioni che, nel loro insieme, alleggeriscono il

settore da molti vincoli burocratici. Il Made in Italy e l’export legati

alla nautica sono risorse nazionali straordinarie, e per questo motivo

dobbiamo continuare a rafforzare e sostenere distretti produttivi come

quello toscano, realizzando le infrastrutture necessarie, offrendo servizi

e semplificazioni che ne supportino la crescita”. Così Deborah Bergamini,

vicesegretario nazionale di Forza Italia*, *intervenendo a Viareggio in

occasione del convegno “Onde di innovazione: il futuro della nautica del

distretto toscano” organizzato dal quotidiano QN.

