Press release: 17 million euros from Italy to support the civilian population in Lebanon

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 17 milioni di euro dall’Italia a sostegno della popolazione civile in Libano

Beirut, 4 ottobre 2024 – L’Italia ha annunciato 17 milioni di euro per aiutare la popolazione civile nel corso della crisi umanitaria in corso in Libano.

In attuazione di tale impegno, su impulso del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Antonio Tajani, il Vice Ministro On. Edmondo Cirielli ha disposto in data 02 ottobre 2024 il finanziamento di tre nuove iniziative di emergenza volte a rispondere alle più immediate esigenze della popolazione civile sfollata.

In risposta al “Lebanon Flash Appeal” presentato dalle Nazioni Unite in coordinamento con il Governo libanese, le risorse della Cooperazione Italiana saranno destinate alle Organizzazioni della Società Civile italiana attive in Libano, per le quali verrà lanciato nei prossimi giorni un bando di primissima emergenza; al “Lebanon Humanitarian Fund”, gestito dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA); e all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).