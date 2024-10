LEGA, DA PONTIDA SLOGAN SULLA DIFESA DEI CONFINI. SARÀ INAUGURATO IL COMITATO A SOSTEGNO DI SALVINI E CONTRO L’IMMIGRAZIONE ILLEGALE

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

“Non è reato difendere i confini”: è la scritta a caratteri cubitali scelta per caratterizzare il palco di Pontida 2024 in agenda domenica 6 ottobre. All’evento, tra gli altri, parteciperà anche il portavoce di Vox, José Antonio Fúster, oltre a big come Viktor Orbán e Geert Wilders.

Chi parteciperà alla manifestazione potrà firmare a sostegno di Matteo Salvini, coinvolto nel processo Open Arms, e verranno distribuite gratuitamente le tessere da socio fondatore del “Comitato per la Sicurezza dei Confini”. Si tratta di un attestato per confermare la propria vicinanza al leader e la determinazione a difendere i confini.

La manifestazione inizierà alle 10 e dovrebbe durare circa tre ore.

Lo fa sapere la Lega.