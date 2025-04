(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

SPORT: PELLA (FI), "LEGGE SEMPLIFICA E SBUROCRATIZZA ORGANIZZAZIONE GARE SPORTIVE SU STRADA E GARANTISCE SICUREZZA, È RIVOLUZIONE PER CICLISMO E PODISMO"

“Questa legge è una risposta concreta e chiara rispetto a quelle che sono le proposte e le esigenze che ho colto insieme ai colleghi da parte del territorio. Credo che il dovere di un parlamentare, prima che come presidente della Lega del ciclismo professionistico, sia quello di rispondere alle istanze e alle esigenze di chi ogni giorno vive, a differenza del sottoscritto di altri colleghi parlamentari, le necessità e gli aspetti che appesantiscono già il difficile lavoro di chi organizza le corse. Questa legge in qualche modo entra nel cuore di quello che è l’aspetto risolutivo che tocca in primis il mondo del ciclismo, ma anche quello del podismo e soprattutto anche quello di tutte le manifestazioni che si svolgono su strada e impatta sulle migliaia di corse che ogni anno si svolgono sui nostri territori, che ogni anno coinvolgono migliaia di giovani e di ragazzi e che ovviamente più che mai devono avere bisogno di una legislatura semplice, chiara, snella, per abbattere i costi della burocrazia e rendere sempre di più fruibili gli eventi. Abbiamo modificato il paradigma, introducendo un principio innovativo: le competizioni sportive su strada non saranno più vietate salvo autorizzazione, ma saranno consentite nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa. Questo segna un cambio di rispetto alla disciplina precedente e favorisce un quadro normativo più veloce per l’organizzazione degli eventi. Resta comunque l’obbligo di ottenere il via libera dalle autorità competenti, con procedure più rapide e definite”.

Così Roberto Pella Deputato Forza Italia e Capogruppo Commissione Bilancio, Vice Presidente ANCI, Presidente Lega del Ciclismo Professionistico-LCP, nel suo intervento alla Conferenza Stampa ‘EVENTI SPORTIVI PER I TERRITORI Gare sportive su strada: approvata da Camera e Senato la legge promossa dall’On. Roberto Pella per il rilascio semplificato delle autorizzazioni’, in corso presso la Sala Stampa della Camera.

