Corte Ue: Informazione dei consumatori: l’etichettatura dei meloni e dei pomodori raccolti nel Sahara occidentale deve menzionare questo territorio, non il Marocco, come paese d’origine

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 Informazione dei consumatori: l’etichettatura dei meloni e dei pomodori raccolti nel Sahara occidentale deve menzionare questo territorio, non il Marocco, come paese d’origine

Qualsiasi altra indicazione sarebbe fuorviante e potrebbe indurre i consumatori in errore

Sentenza della Corte nella causa C‑399/22 | Confédération paysanne (Melons et tomates du Sahara occidental)

