(ARC) Trasporti: Amirante, via a progetto raccordo ferroviario Porto Nogaro

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 Approvato in Giunta lo studio di fattibilit?. L’assessore: “opera

fondamentale per sviluppo area produttiva Aussa-Corno”.

Pordenone, 4 ott – “La realizzazione di questo importante

intervento consentir? un collegamento diretto fra la via di

navigazione interna del fiume Corno e l’asse ferroviario

Trieste-Venezia permettendo cos? di superare le attuali criticit?

dell’infrastruttura ferroviaria oggi a servizio dello scalo di

Porto Nogaro, composta da un binario singolo di collegamento tra

porto e stazione di San Giorgio di Nogaro che attraversa il

centro abitato ed ? insufficiente alle attuali esigenze del

traffico ferroviario pesante. Il progetto punta a favorire

prospettive di sviluppo commerciale e industriale dell’area

produttiva e del porto con i conseguenti benefici di natura

economica e sociale”.

Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture e

territorio, Cristina Amirante, dopo l’approvazione da parte della

Giunta regionale dello Studio di fattibilit? delle alternative

progettuali legate al nuovo collegamento ferroviario tra la via

navigabile del fiume Corno e la linea ferrovia Trieste-Venezia

nell’area di Porto Nogaro.

Lo studio ha preso spunto da un progetto preliminare gi?

elaborato nel 2002 a cura del Consorzio Aussa Corno. L’intervento

? previsto nel Piano regionale delle Infrastrutture e trasporto,

della mobilit? delle merci e della logistica del 2011 e nel Piano

operativo triennale 2022-2024 di Porto Nogaro.

Il nuovo raccordo in via di progettazione – nell’alternativa

individuata con l’accordo di tutti i soggetti interessati – avr?

un’estensione totale di poco pi? di 5 chilometri a cui si sommano

380 metri, verso ovest, in modo da non interferire con i

fabbricati a uso residenziale, del binario IV alla stazione di

San Giorgio di Nogaro. L’attacco passa a sud del capannone di

un’azienda industriale in un piazzale parzialmente in disuso. Il

tracciato si svilupper? poi fino all’area industriale della Zona

Aussa Corno.

“Dal novembre 2023 all’aprile 2024 – ha ricordato Amirante – ?

stato attivato un lungo e approfondito iter di interlocuzioni in

merito alle alternative del tracciato ferroviario tra tutti i

soggetti coinvolti del territorio interessato: Regione, Consorzio

sviluppo economico del Friuli (Cosef), Rete ferroviaria italiana,

i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Carlino e l’Organo di

gestione della manovra ferroviaria del Cosef. Un confronto

partecipato – ha evidenziato l’assessore – che ha consentito di

individuare la soluzione ritenuta pi? appropriata”.

In previsione nella successiva fase progettuale – ha spiegato

Amirante – si valuter? anche la possibilit? di allargare il

sottopasso da progetto, al fine di ricavare lo spazio per il

passaggio della ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia,

direttrice ciclabile fondamentale per lo sviluppo anche turistico

dell’area”.

L’importo totale stimato dei costi del raccordo ferroviario ? di

circa 52 milioni con un quadro economico di circa 79 milioni. “Lo

studio di fattibilit? approvato – ha concluso l’esponente

dell’Esecutivo regionale – consentir? ora di accedere a tutti i

possibili bandi di finanziamento per la realizzazione dell’opera”.

