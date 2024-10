MILANO, ANCORA SUDAMERICANI ARRESTATI PER FURTO, DE CORATO (FDI): «URGE SECONDO CPR IN LOMBARDIA DOVE CI SONO 1.300.000 STRANIERI. NELLE CARCERI ITALIANE 50% SONO STRANIERI E LO SONO ANCHE IL 63,89% AL BECCARIA E IL 62,89% A S.VITTORE»!

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

gio 03 ottobre 2024

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, ANCORA SUDAMERICANI ARRESTATI PER FURTO, DE CORATO (FDI): «URGE

ITALIANE 50% SONO STRANIERI E LO SONO ANCHE IL 63,89% AL BECCARIA E IL

62,89% A S.VITTORE»!*

Milano, 3 Ottobre 2024 – «Ringrazio gli Agenti di Polizia della 6° Sezione

della Squadra Mobile di Milano che ieri sera, in zona Stazione Centrale,

hanno arrestato tre giovani di cui due peruviani e un cubano, per furto

aggravato in concorso. Ancora persone non italiane sono sempre più presenti

e protagoniste in azioni criminose in città! In Italia, purtroppo, abbiamo

un gran numero di stranieri che delinquono, spesso anche pregiudicati.

Soprattutto nel capoluogo lombardo i numeri sono allarmanti: L’81% delle

rapine e il 96% dei furti con destrezza sono attribuiti a persone

straniere. Queste ultime, nelle Carceri italiane, rappresentano oltre il

50% dei detenuti mentre solo a San Vittore raggiungono la cifra record del

62,89%». Al Carcere Minorile Beccaria di Milano, invece, su 72 ragazzi 26

sono italiani e 46 sono stranieri di cui una gran parte, 32, sono minori

stranieri non accompagnati. Qui, rispetto a San Vittore, la percentuale dei

detenuti stranieri è superiore raggiungendo il 63,89%. E’ da tempo che

denuncio la gravità di tale situazione per cui torno a ribadire che, in

di Permanenza per i rimpatri perché il solo Corelli non è più sufficiente a

contenere tutti questi malviventi che delinquono*»*.

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia e vice Presidente della

Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, capogruppo Fdi

in Commissione Parlamentare Antimafia ed ex vice Sindaco della città nelle

Giunte di Centrodestra, *Riccardo De Corato.*