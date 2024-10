(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Liguria, Loizzo (Lega): “Morra quello che insultò i medici a Cosenza non si scusa? Indecente”

Roma, 3 ott. – “Invece di chiedere scusa, Morra cerca di mettere una toppa che è peggio del buco, accusando altri di aver strumentalizzato le sue parole offensive nei confronti di Bucci, Santelli e di tutti i malati oncologici che non meritano etichettature e discriminazioni come le sue. No Morra, qui non c’è nessuna strumentalizzazione, ma la totale evidenza della sua mancanza di rispetto ed empatia con chi ha sofferto per colpa di un male che ha sconvolto la propria vita e quella dei suoi cari. Chi come me ha a cuore i bisogni dei nostri medici e di tutti gli operatori sanitari che ogni giorno compiono un lavoro enorme per garantire ai nostri pazienti cure immediate, non può dimenticare quando nel 2021 in pieno Covid lei si è permesso di insultare a Cosenza i nostri angeli mentre con coraggio e abnegazione erano impegnati per salvare la vita dei nostri cittadini rischiando per la propria incolumità. Basta questo per qualificare questo suo atteggiamento come indecente. Mentre dal pd, come al solito, registriamo troppa timidezza su un episodio vergognoso”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.