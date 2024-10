(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CERRETO (FDI): GRANDE OPPORTUNITA’ PER AGRICOLTURA

“Il confronto fra università, ricerca e istituzioni è fondamentale e deve essere continuo, specie con argomenti di attualità come il rapporto fra agricoltura e intelligenza artificiale. Le sfide che l’IA pone sono molteplici, così come i rischi e le opportunità: sono queste ultime che dobbiamo cavalcare e applicare al settore agricolo, al fine di migliorare la vita delle migliaia di agricoltori italiani e delle loro aziende agricole, vera spina dorsale della Nazione. L’adozione di nuove tecnologie apre enormi opportunità, anche nel campo della cooperazione e del partenariato, ma per mantenere intatti i valori del mondo agricolo italiano – fatto un gran parte da piccole e medie aziende a volte anche conduzione familiare, qualità, identità e legame con il territorio – è cruciale integrare l’innovazione in modo intelligente e sostenibile con la vocazione identitaria che per noi italiani è la qualità. L’obiettivo non è sostituire l’essere umano, ma, come sottolineato dal Presidente Meloni più volte, rendere il suo lavoro più efficiente, migliorando al contempo la qualità dei prodotti e la sostenibilità ambientale.”

Lo dichiara il deputato campano Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura e componente Commissione Sicurezza Lavoro per Fratelli d’Italia, a margine del suo intervento al convegno “Intelligenza artificiale – opportunità di formazione e di sviluppo per il settore agricolo italiano” organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II nella Reggia di Portici con la collaborazione del CREA e del CNR.

