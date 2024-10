dichiarazione presidente Aeroporti di Puglia

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DI AEROPORTI DI PUGLIA ANTONIO MARIA VASILE

Bari, 3 ottobre 2024 – In merito alla temporanea chiusura odierna dell’Aeroporto del

Salento di Brindisi a causa di un principio d’incendio al motore di un aeromobile in

partenza dallo scalo, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile ha

dichiarato:

“Quanto accaduto oggi a Brindisi ha messo in luce ancora una volta, e ove ve ne fosse la

necessità, l’eccellente livello di preparazione delle Donne e degli uomini di Aeroporti di

Puglia. In poco meno di tre ore, infatti, l’impegno della nostra struttura, in coordinamento

con il personale dei Vigili del Fuoco, dell’ENAC, dell’ENAV e delle Forze dell’ordine, ha

consentito la riapertura dello scalo e la ripresa delle operazioni di volo sospese a causa del

problema verificatosi a un aeromobile in partenza. Tutte le operazioni di messa in

sicurezza e assistenza ai passeggeri del volo interessato, si sono svolte nel massimo ordine

e senza nessuna conseguenza.

L’emergenza odierna, altresì, ha dimostrato quanto sia importante per la nostra regione

disporre di una rete aeroportuale moderna ed efficiente che ha permesso, anche in una

situazione molto impegnativa per strutture e personale, di gestire fasi operative di

estrema delicatezza senza che nessun passeggero, in arrivo e in partenza, abbia dovuto

subire disagi accentuati. L’interoperabilità degli scali ha consentito ai nostri passeggeri di

poter arrivare e partire dalla nostra regione se non con un leggero differimento del

proprio operativo necessario a garantire loro i più elevati standard di safety”.

