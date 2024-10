[Comune Palermo] Villetta Comunale “Martina Bologna”. Dichiarazione Massimo Giaconia e Consiglieri VI circoscrizione

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 “Per l’ennesima volta, denunciamo lo stato di abbandono in cui versa la

villetta comunale “Martina Bologna”, ormai diventata un luogo insicuro per

bambini e famiglie del quartiere Cruillas. Rivolgiamo nuovamente un appello

all’Amministrazione Comunale, in particolare al Sindaco e all’Assessore

Alongi, affinché vengano finalmente avviati con urgenza gli interventi di

manutenzione e pulizia da tempo richiesti e attesi da oltre un anno.

Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni e le denunce pubbliche tramite

la stampa, nessuna misura concreta è stata presa per riportare la villetta

a condizioni dignitose e sicure. La villetta “Martina Bologna” ha

un’importanza fondamentale per la comunità di Cruillas, essendo l’unico

spazio verde attrezzato del quartiere e intitolato alla memoria della

piccola Martina Bologna, la cui tragica storia è profondamente sentita da

tutti. Purtroppo, l’assenza totale di manutenzione e pulizia, unita alla

mancanza di un servizio di guardiania e videosorveglianza – più volte

richiesti – ha trasformato questo spazio in un luogo di degrado e pericolo.

I residenti segnalano con preoccupazione continui episodi di inciviltà e

atti vandalici che si verificano a ogni ora del giorno e della notte:

dall’esplosione di petardi a risse, atti osceni, schiamazzi e

danneggiamenti delle strutture. In un gesto disperato, alcuni abitanti

hanno persino deciso di chiudere il cancello d’ingresso con una catena e un

lucchetto, esasperati da una situazione ormai fuori controllo. Noi, insieme

ai cittadini di Cruillas, non possiamo accettare che l’unica villetta

comunale del quartiere venga lasciata sprofondare nel degrado, diventando

un terreno fertile per attività illecite e a scapito del benessere

collettivo. Pertanto, chiediamo con determinazione all’Amministrazione

Comunale di intervenire con immediatezza, mettendo in atto tutte le azioni

necessarie per il recupero e la tutela della villetta “Martina Bologna”, e

restituendo finalmente questo spazio alle famiglie e ai cittadini che ne

hanno diritto”.

Lo dichiarano il Consigliere Comunale Massimo Giaconia e i Consiglieri

della Sesta Circoscrizione, Roberto Li Muli e Domenico Salerno.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo