03-10-2024 Tornata None [25] Briefing Anteprima della sessione plenaria del 7-10 ottobre 2024, Strasburgo

None [26] Escalation del conflitto in Medio Oriente e in Libano: dibattito con Borrell Martedì mattina il Parlamento discuterà con il capo della diplomazia UE Borrell l’escalation di violenza in Medio Oriente e gli ultimi sviluppi in Libano.

None [27] Il primo ministro Orbán presenta le priorità della presidenza ungherese del Consiglio Mercoledì alle 9.00 i deputati discuteranno con il primo ministro Viktor Orbán il programma per il semestre di presidenza ungherese del Consiglio, iniziato il 1 luglio 2024.

None [28] Schengen: dibattito sui controlli alle frontiere interne Lunedì, i deputati discuteranno con la Commissione le implicazioni per il futuro dell’area Schengen della reintroduzione dei controlli alle frontiere in vari paesi.

None [29] Rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne dell’Europa con il sostegno di Frontex Mercoledì pomeriggio i deputati discuteranno la gestione delle frontiere esterne dell’UE e il ruolo dell’Agenzia UE della guardia di frontiera e costiera.

None [30] I deputati delineano le loro priorità in vista del Consiglio europeo di ottobre Martedì alle 9.00 i deputati presenteranno le loro proposte sulla risposta UE agli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina e in Medio Oriente, e su competitività e migrazione.

None [31] Industria automobilistica dell’UE: i deputati discutono come uscire dalla crisi Le sfide affrontate dal settore automobilistico nell’UE e le modalità per ripristinare la competitività dei produttori europei sono all’ordine del giorno della plenaria di martedì.

None [32] Emergenza abitativa in Europa: sostegno agli alloggi a prezzi accessibili Mercoledì pomeriggio i deputati discuteranno con la Commissione le misure per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati in alloggi dignitosi e a prezzi accessibili in Europa.

None [33] 1 miliardo di euro di aiuti per Italia e altri quattro paesi per catastrofi 2023 Martedì i deputati approveranno oltre 1 miliardo di euro di aiuti del Fondo di solidarietà UE per sostenere gli interventi in cinque Paesi dell’UE a seguito di gravi inondazioni nel 2023.

None [34] Progredire nella lotta contro la violenza di genere in Europa Lunedì i deputati discuteranno con la Commissione la necessità di combattere il problema sistemico della violenza di genere in Europa.

Ordine del giorno della sessione
Centro multimediale del PE: foto, video e materiale audio gratuiti
EP Newshub

